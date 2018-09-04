В Дагестане задержали высокопоставленного чиновника

В Дагестане задержали руководителя республиканского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магамедрасула Омарова. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В офисе организации идут обыски, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что именно вменяют Омарову, пока не уточняется.

В Дагестане с прошлого года идут задержания крупных чиновников. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо арестованы.