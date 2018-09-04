04 Сентября 2018
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Апелляцию на приговор бывшему заместителю Собянина рассмотрят 28 сентября

Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор бывшему вице-губернатору Тюменской области Павлу Митрофанову, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Митрофанов наказан за то, что в 2012 г. договорился с силовиками о взятке в 15 млн руб. за помощь тюменскому бизнесмену Гендрику Мундутю, проходившему в то время по делу экс-главы тюменского филиала "Сибнефти" Федора Хорошилова, сообщает "Коммерсант-Урал". Он передал в общей сложности 5 млн руб. бывшим свердловским силовикам Эдуарду и Владиславу Потаповым за помощь в "решении вопроса" Мундутя.

Эти деньги в итоге попали старшему оперуполномоченному ГУ МВД по УрФО Юрию Костюнину, который занимался оперативным сопровождением дела Хорошилова и Мундутя. Силовик должен был помочь смягчить меру пресечения бизнесмену, а также организовать встречу обвиняемого с Митрофановым. В 2015 г. Ленинский райсуд Екатеринбурга за злоупотребления полномочиями приговорил Юрия Костюнина к трем годам лишения свободы. Митрофанова объявили в международный розыск.

Бывший вице-губернатор получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 450 млн руб. Еще в ходе следствия он перебрался в Латвию, где получил статус беженца. В доход государства обращены его банковские вклады на сумму в 3,9 млн руб., земля в Краснодарском крае и Тюменской области и доли в компаниях "Экотранс" и "Росич". Взыскано и имущество его жены: деньги на банковских счетах и доля в "Экотрансе". Как только бывшего политика поймают, он отправится по этапу. Заседание по рассмотрению апелляции состоится в 9.30 28 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Митрофанов стал первым заместителем губернатора Тюменской области Сергея Собянина в 2001 году. Он курировал департамент ТЭК и недропользования, департамент промышленности. Долгое время координировал внешние связи и торговлю, а также направление инвестиционно-кредитной политики и государственной поддержки предпринимательства. Ушел в отставку в апреле 2005 г.


Теги: Павел Митрофанов, вице-губернатор, Гендрик Мундуть, Федор Хорошилов,



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Апелляцию на приговор бывшему заместителю Собянина рассмотрят 28 сентября

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