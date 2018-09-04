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Бывший тренер "Амкара" судится с футбольным клубом из-за невыплаченный зарплаты

Бывший тренер футбольного клуба "Амкар" и махачкалинского "Анжи" Вадим Евсеев обратился в Свердловский районный суд Перми с иском о взыскании невыплаченной зарплаты и компенсации за задержку зарплаты, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск принят к производству, предварительное заседание по делу состоится 29 октября.

Отметим, что аналогичные исковые заявления подали игроки Петр Занев, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Дмитрий Белоруков Павел Комолов, Михаил Сиваков. Частично удовлетворены иски Салугина, Белорукова и Сивакова. Полной компенсации добился Дмитрий Хомич.

Суммы исковых требований неизвестны, однако, по некоторым данным, общий долг перед игроками и работниками клуба составляет 250 млн руб.

Отметим, что сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Однако Арбитражный суд Пермского края запретил налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации футбольный клуб "Амкар", до тех пор, пока организация не расплатится с долгами.

Напомним, клуб заявил о планах подать иск о самобанкротстве. Задолженность организации составляет 540 млн руб.


Теги: Вадим Евсеев, Амкар, футбольный клуб, тренер, долги



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Бывший тренер "Амкара" судится с футбольным клубом из-за невыплаченный зарплаты

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