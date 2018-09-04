04 Сентября 2018
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Центробанк может поднять ключевую ставку на заседании 14 сентября

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки. По ее словам, это может произойти на заседании совета директоров 14 сентября.
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Как заявила она на пресс-конференции в рамках форума Альянса за финансовую доступность, сейчас "немного факторов, если сказать, они отсутствуют, которые бы говорили за снижение ставки".

"Есть факторы, значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки. Еще раз, мы будем оценивать все риски, потому что, на наш взгляд, основные риски носят временный характер, и если они не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты, то политика (денежно-кредитная, - прим.) может быть просто более постепенного смягчения, медленнее (снижать ставку, - прим.), чем мы предполагали раньше", - цитирует Набиуллину "Интерфакс".

Она пообещала "реальное обсуждение" вариантов решений по ставке на заседании 14 сентября, так как есть изменения во внешних факторах, и это будет предметом обсуждения на заседании совета директоров.

Напомним, ранее стало известно, что Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до конца года. Как говорится в презентации банка к отчетности по МСФО за II квартал, ставка может быть повышена Банком России на 0,25 процентного пункта и составит 7,5%.


Теги: Центробанк, Набиуллина, ключевая ставка



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Центробанк может поднять ключевую ставку на заседании 14 сентября

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