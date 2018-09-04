Борис Дубровский: Выборы должны пройти в полном соответствии с законодательством и на высоком организационном уровне

Губернатор Борис Дубровский поручил провести муниципальные выборы в единый день голосования 9 сентября на высоком организационном уровне и в рамках закона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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"9 сентября свыше 50 тысяч южноуральцев придут на участки, чтобы сделать свой выбор и проголосовать, важно обеспечить комплексную безопасность, проверить антитеррористическую защищенность, чтобы каждый мог воспользоваться правом, гарантированным россиянам Конституцией РФ. Выборы в Челябинской области должны пройти в полном соответствии с законодательством и на высоком организационном уровне", – подчеркнул Борис Дубровский на встрече с председателем избирательной комиссии региона Сергеем Обертасом.

9 сентября в Челябинской области пройдут выборы глав в Белоусовском и Гранитном сельских поселениях, в 14 сельских муниципальных образованиях южноуральцам состоятся выборы депутатов. Еще в 32 муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы депутатов. Всего будет избрано 184 депутатов и два главы.

Также Сергей Обертас передал Борису Дубровскому благодарность от председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой за активное содействие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.