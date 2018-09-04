Оштрафован тюменский водитель, пьяным пнувший в пах сотрудника ДПС

30-летний тюменец оштрафован за то, что пнул в пах сотрудника ГИБДД, когда его поймали пьяным за рулем автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Согласно приговору суда, он оштрафован на 250 тыс. руб. и на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Инспектору ДПС дебошир заплатит 30 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Напомним, 16 мая на ул. Горького произошло ДТП без пострадавших. 31-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную машину. Сотрудники дорожной инспекции выяснили, что он уже был лишен права управления транспортом за нетрезвую езду. Он вел себя неадекватно. Представители ГИБДД были вынуждены надеть на буйного водителя наручники, однако и это не помогло. Во время освидетельствования на опьянение он ударил инспектора.