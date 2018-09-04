04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

спорт В России

"В СБР помогать не готовы": биатлонист Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов подтвердил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил его в нарушении антидопинговых правил.

При этом, как утверждает Устюгов, в Союзе биатлонистов России (СБР) ему "дали понять, что не готовы помогать", передает РИА Новости.

По его словам, "обвинения смешные", все якобы доказательства основаны исключительно на обвинениях Григория Родченкова.

Напомним, ранее в СБР поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими спортсменами антидопинговых правил. Сейчас она тщательно проверяется, о результатах расследования будет сообщено позже. Фамилии попавших под подозрение россиян не раскрываются.

Ранее ситуацию прокомментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, "фамилии громкие", но называть их он не стал.

Устюгов отметил, что намерен отстаивать свою невиновность. По словам биатлониста, ни один из его допинг-тестов не дал положительного результата.


Теги: евгений устюгов, допинг



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"В СБР помогать не готовы": биатлонист Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.08.2018 08:41 Мск Колобков про обвинения российских биатлонистов в допинге: Пока рано говорить о нарушении
Ранее 30.08.2018 15:36 Мск "Еще один п.. с нашим биатлоном". Международный союз заподозрил четырех россиян в употреблении допинга

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 108

Мнения из сети


Наши спецпроекты