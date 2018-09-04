"В СБР помогать не готовы": биатлонист Устюгов подтвердил, что его подозревают в употреблении допинга

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов подтвердил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил его в нарушении антидопинговых правил.

При этом, как утверждает Устюгов, в Союзе биатлонистов России (СБР) ему "дали понять, что не готовы помогать", передает РИА Новости.

По его словам, "обвинения смешные", все якобы доказательства основаны исключительно на обвинениях Григория Родченкова.

Напомним, ранее в СБР поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими спортсменами антидопинговых правил. Сейчас она тщательно проверяется, о результатах расследования будет сообщено позже. Фамилии попавших под подозрение россиян не раскрываются.

Ранее ситуацию прокомментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, "фамилии громкие", но называть их он не стал.

Устюгов отметил, что намерен отстаивать свою невиновность. По словам биатлониста, ни один из его допинг-тестов не дал положительного результата.