ЦБ: В регионах Урала подорожали мясопродукты и местные овощи

По данным Центрального банка РФ, на потребительском рынке регионов Урала был замечен рост инфляции. За июль 2018 г. она составила 2%, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ.

Несмотря на небольшое увеличение продовольственной инфляции, в среднем цены на продукты питания в июле оставались ниже, чем в июле прошлого года.

Из основных товаров повседневного спроса в июле больше всего подорожали мясопродукты (в основном мясо птицы из-за увеличения цен на витамины и корма), незначительно выросли цены на сыр, хлеб, чай и кофе.

Изменения цен на овощи были разнонаправленными: компоненты "борщевого" набора (морковь, свекла, картофель), в основном, дорожали из-за смещения сроков уборки нового урожая, а тепличные и привозные овощи (огурцы и помидоры), наоборот, продолжали дешеветь. Снова понизились цены на сахар и яйца.

"Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем (2,5%) уровень инфляции: темп роста потребительских цен в Свердловской и Тюменской областях - 1,9%. Среднероссийский уровень инфляции был незначительно превышен в Челябинской (2,6%) и Курганской (2,9%) областях", - добавили в ЦБ.