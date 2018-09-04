04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Центральный ФО В России

Задержан директор смоленского филиала "Россельхозбанка"

Возбуждено уголовное дело в отношении директора смоленского филиала "Россельхозбанка". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, его подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.
Читайте также:

Как удалось установить следователям, 3 сентября руководитель банка получил 300 тыс. руб. под предлогом их дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам профильного департамента АО "Россельхозбанк". Как полагают в СКР, деньги предназначались за решение вопроса о пролонгации кредитной линии.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, поступившим из регионального УФСБ России. Банкир задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Ростовской области был задержан начальник отдела погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением. Его подозревают в получении подкупа и крупной взятки.


Теги: Россельхозбанк, дело, СКР



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Задержан директор смоленского филиала "Россельхозбанка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 108

Мнения из сети


Наши спецпроекты