Задержан директор смоленского филиала "Россельхозбанка"

Возбуждено уголовное дело в отношении директора смоленского филиала "Россельхозбанка". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, его подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Как удалось установить следователям, 3 сентября руководитель банка получил 300 тыс. руб. под предлогом их дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам профильного департамента АО "Россельхозбанк". Как полагают в СКР, деньги предназначались за решение вопроса о пролонгации кредитной линии.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, поступившим из регионального УФСБ России. Банкир задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Ростовской области был задержан начальник отдела погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением. Его подозревают в получении подкупа и крупной взятки.