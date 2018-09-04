04 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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происшествия Свердловская область

На Среднем Урале Следственный комитет проверит семью, где ребенка "воспитывают" криками и нецензурной бранью

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о ненадлежащем воспитании. Все началось с ролика в интернете.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, стало известно, что жительница города Каменск-Уральский "воспитывает" несовершеннолетнего ребенка, применяя к нему недопустимые методы психологического воздействия, сильно крича и выражаясь нецензурной бранью. В Сети появилась видеозапись, сделанная очевидцем, как из открытого окна дома доносятся громкие крики женщины и детский плач.

В СКР намерены опросить проживающих в данной квартире людей, а также их соседей. Будут опрошены работники учебно-воспитательного учреждения, которое посещает ребенок, и чиновники органов опеки и попечительства. Как заверили в ведомстве, по итогам обязательно будет принято процессуальное решение.


Теги: ребенок, воспитание, СКР, Средний Урал



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На Среднем Урале Следственный комитет проверит семью, где ребенка "воспитывают" криками и нецензурной бранью

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