СМИ узнали, когда будет официально запущена первая сеть связи 5G

В Южной Корее 1 декабря будет запущена первая коммерческая сеть 5G, сообщает iXBT.com.

Три основных мобильных оператора Кореи сделали официальное заявление.

SKT, KT и LG U+ объявили, что в первое время сети 5G будут покрывать столицу Кореи - город Сеул, а также близлежащие территории. Известно, что изначально скорость передачи данных достигнет 1 Гбит в секунду.

Отмечается, что Южная Корея станет первой страной в мире, в которой будет введена сеть нового поколения.

При этом другие источники сообщают, что первая в мире коммерческая сеть 5G была запущена в конце июня 2018 года в Финляндии сотовым оператором Elisa Oyj. Однако подчеркивается, что в полную силу коммерческое использование сетей 5G начнется в следующем году.

5G (от англ. fifth generation - пятое поколение) - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволяет обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device (букв. "устройство с устройством"), сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также более короткое время задержки, скорость интернета 1-2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования.