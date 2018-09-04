04 Сентября 2018
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политика В бывшем СССР Украина

Украина хочет сделать Азовское море "обычным территориальным морем"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Азовское море нужно признать международным пространством. Об этом он сказал на канале ICTV.
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По его словам, Украина пытается сконцентрировать своих "партнеров" на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано "обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляциям, о которых говорится".

Климкин называет "манипуляциями" Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе 2003 года, которое определяет Азовское море как внутренние воды двух стран, в связи с чем российские и украинские пограничники могут задерживать и осматривать суда.

Он также назвал фундаментальной ошибкой то, что в Азовском море не была проведена граница между Украиной и Россией. При этом Киев хочет распространить ее и на Керченский пролив. "Над этим сейчас работаем", - подчеркнул Климкин.

Ранее украинский президент Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета нацбезопасности и обороны по ситуации в Азовском море. Он заявил, что "не собирается с этим мириться", а сложившаяся ситуация "категорически неприемлема".

Однако замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет разрывать с Россией соглашение по Азовскому морю. Как в этих условиях можно изменить статус Азовского моря хотя бы в одностороннем порядке, остается непонятным.


Теги: Украина, Азовское море



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Украина хочет сделать Азовское море "обычным территориальным морем"

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