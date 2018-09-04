Челябинские депутаты предлагают сохранить региональные льготы для граждан, достигших предпенсионного возраста

Депутаты заксобрания Челябинской области от "Единой России" предлагают сохранить меры социальной поддержки для граждан, достигших предпенсионного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Получать региональные льготы смогут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании ЗСО 27 сентября.

"Сегодня есть перечень мер социальной поддержки одним из условий предоставления которых является назначение человеку страховой пенсии либо достижение им возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Мы вносим изменения в действующие законы области и устанавливаем условием предоставления льгот предпенсионный возраст", - рассказал спикер ЗСО Владимир Мякуш.

В частности, предлагается сохранить единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и ветеранам военной службы. Кроме того, предусматривается сохранить для садоводов 70% скидку от стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 15 октября и льготную ставку по транспортному налогу.

Сохранить льготы для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет также рекомендовано представительным органам муниципалитетов.

Напомним, глава государства Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. Он предложил снизить планку выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет, а также сохранить на переходный период все федеральные льготы, в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю.