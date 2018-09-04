Полиция нашла в гараже жителя Петербурга пулемет времен Великой Отечественной

В Петербурге полицейские изъяли пулемет времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана во Фрунзенском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе обыска в гараже, принадлежащем 34-летнему мужчине, стражи порядка обнаружили и изъяли пулемет. Согласно справке из экспертно-криминалистического центра, оружие - времен Великой Отечественной войны и пригодно для стрельбы.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Владельцу пулемета избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в июле в Екатерининском парке Петербурга нашли гранаты времен Великой Отечественной.