Киев признал, что украинцы бегут из страны

Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что что ежегодно из страны за границу выезжают около 1 млн граждан. Об этом он сказал на канале ICTV.

Климкин назвал эту ситуацию "катастрофической", но ее нельзя изменить в ближайшее время.

По его словам, только в Польше проживают около 1,4 млн украинцев. "Во Вроцлаве говорят, что там польский и украинский если не 50 на 50, то уже 30 на 70", - сказал он.

В основном украинцы едут за границу работать. Как отмечал министр социальной политики Андрей Рева, ежегодно за границу на сезонные работы выезжают около 9 млн украинцев при населении 39 млн (без ДНР и ЛНР). Также, по данным миграционной службы, постоянно за границей работают более 3,2 млн граждан страны.

Как сообщало Накануне.RU, 3 сентября украинский президент Петр Порошенко пообещал школьникам, что они точно будут жить в ЕС. Политолог Алексей Якубин в связи с этим отметил, что дети некоторых украинских политиков уже в ЕС и без обещаний Порошенко. Еще несколько миллионов граждан работают в ЕС гастарбайтерами.