В Тюменской области детский сад выплатил компенсацию за ребенка, сломавшего ногу

Уватский детский сад выплатил 50 тыс. руб. матери ребенка, сын которой из-за недосмотра воспитателя получил закрытый перелом ноги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Дошкольник был на лестничной площадке детского сада без присмотра воспитателя, когда получил травму. Во время прогулки мальчик подскользнулся и упал с металлической лестницы. В результате он сломал ногу. В больницу ребенка отвела мать - о травме воспитатели сообщили ей только вечером.

Из-за травмы ребенок долго время не мог вести активный образ жизни, посещать спортивную секцию. Руководство детского сада даже не принесло извинений матери ребенка. Уватский районный суд Тюменской области постановил взыскать с детского сада 50 тыс. руб., но выплатить эти деньги руководство детского сада решило только после возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления об ограничении на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия.