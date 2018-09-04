04 Сентября 2018
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культура Свердловская область

"Миссия – привить любовь к истории и творить ее самим". Парку "Россия – моя история" в Екатеринбурге исполнился год

Екатеринбургский парк "Россия – моя история" отметил первый день рождения. "Большой друг" организации, Фонд святой Екатерины, преподнес парку микроавтобус, чтобы "нести свет истории в отдаленные города и веси Свердловской области". Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений полагает, что миссия учреждения – не просто привить молодежи любовь к истории, а "разбудить" желание творить ее самим, передает корреспондент Накануне.RU.
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Праздничный прием состоялся 3 сентября и собрал представителей различных сфер – образования, культуры, церкви. Среди гостей были первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, и.о. министра культуры Галина Головина, артист "Уральских пельменей" Андрей Рожков, омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Рассказывая о достижениях исторического парка, заместитель директора учреждения Дмитрий Калинин отметил, что проект не мог состояться без поддержки властей и лично губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Миссия парка – прививать любовь к истории. Это и есть настоящий патриотизм: любить родную землю, знать ее истоки, непохожесть народов, понимать и любить всех такими, какие они есть", – отметил Калинин.

По его мнению, сеть парков стала визитной карточкой тех регионов, где они расположены.

"За год нас посетило 100 тыс. человек. Из них 60 тыс. – молодежь до 25 лет. По насыщенности работы кажется, что мы работаем уже лет пять. Все проведенные мероприятия мы разделили на три категории: образование и наука, культура и искусство, общество и жизнь", – сказал Калинин.

Главное мероприятие в работе парка – экскурсии, за год их посетили 45 тыс. человек. Недавний опрос показал, что многие называет парк не выставочным, а культурно-просветительским центром.

"Парк открылся выступлением владыки Тихона (Шевкунова). Он при полном аншлаге – сидели даже на улицах – прочел лекцию "Февральская революция: что это было?". Сегодня мы с замиранием сердца вспоминаем, что лекция может собирать толпы", – сказал Калинин.

От имени епархии парк поздравил епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Он отметил, что люди приходили знакомиться с проектом с надеждой.

"Прошел год. Мы видим, что парк удался, в пользу этого говорит статистика", – сказал владыка Евгений.

Первый день рождения России - моей истории Екатеринбург епископ Евгений(2018)|Фото: Фонд святой Екатерины

Первый день рождения России - моей истории Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд святой Екатерины

По его мнению, миссия учреждения заключается не только в том, чтобы молодые россияне полюбили историю своей страны, но и начали писать ее сами. Желание для этого должно зажечься во время прогулок по экспозиции.

Координатор проектов Фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук в своем поздравлении отметила, что ее организацию сблизило с парком единомыслие. Она от имени Фонда подарила парку микроавтобус "Мерседес-Спринтер".

Первый день рождения России - моей истории Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд святой Екатерины

Первый день рождения России - моей истории Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Приоритетом работы Фонда является поддержка мероприятий и проектов, направленных на историю государства Российского. Успех любого проекта зависит от его команды. Здесь собрались профессионалы, которые молниеносно реагируют на идеи", – сказала Баланучк.

Первый день рождения России - моей истории Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд святой Екатерины

В разговоре с Накануне.RU она сказала, что площадка имеет все ресурсы, чтобы наиболее ярко, понятно и доступно донести до молодежи интересные факты из истории, которые нужны для их развития. А подарок является откликом на необходимость "выезжать чуть дальше к новой аудитории". Возможно, транспорт поможет привозить новых специалистов для участия в дискуссиях.

Директор парка Наталья Прошина рассказала Накануне.RU, что в настоящее время парк ежедневно посещают 15 групп школьников.

"Мы разрабатываем промышленную карту Урала. Задача – расширить региональный компонент и показать динамично развивающийся Урал XXI века. Рассказать о Русской медной компании, УГМК, показать спортсменов – Костю Цзю и других", – заявила Прошина.


Теги: Россия - моя история, Русская медная компания, Фонд святой Екатерины, Марина Прошина, Татьяна Баланчук, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений



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"Миссия – привить любовь к истории и творить ее самим". Парку "Россия – моя история" в Екатеринбурге исполнился год

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