На Украине проведут досудебное расследование в отношении экс-премьера Азарова

В отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова будет проведено специальное досудебное расследование. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, разрешение на это выдал суд, однако он не уточнил, какой именно.

"Получил вчера разрешение на специальное судебное расследование в отношении Азарова, который подозревается в завладении совместно с другими участниками организации Януковича (бывшего президента Украины - прим.) сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Азарова намерены допросить в качестве свидетеля по делу в отношении свергнутого президента Украины Виктора Януковича. На Украине экс-президента судят за "госизмену", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.