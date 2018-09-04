Из-за выбросов химикатов власти Крыма вывозят детей из Армянска

Дети, проживающие в крымском городе Армянске, будут вывезены в санатории полуострова из-за выбросов химикатов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, концентрация вредных веществ в городах на севере полуострова превышает допустимую норму, сообщает "Крыминформ".

При этом Аксенов добавил, что здоровью и жизни граждан ничто не угрожает.

Напомним, выброс произошел на прошлой неделе, его источником, по предварительным данным, является завод "Титан". После этого жители Армянска и Красноперекопска сообщили в соцсетях о появлении налёта неизвестного происхождения на металлических предметах.

Экспертами лабораторий нескольких ведомств были взяты пробы воздуха в районе промышленных предприятий на севере Крыма. По предварительным данные Роспотребнадзора данный выброс здоровью граждан не угрожает, сообщал тогда Аксенов, отметив при этом, что "с точки зрения визуальных признаков", ситуация выходит за пределы возможного.

Отмечается, что титановый завод, из-за кислотонакопителя которого произошло превышение концентрации вещества, остановлен на две недели. Всем сотрудникам предприятия выплатят месячную зарплату в полном объеме.