04 Сентября 2018
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В конституции Украины пропишут "европейскую идентичность украинского народа"

На сайте Верховной рады Украины опубликован текст проекта изменений конституции в части закрепления в ней курса на вступление в ЕС и НАТО.
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Как сообщало Накануне.RU, днем ранее украинский президент Петр Порошенко внес в парламент соответствующий законопроект.

В преамбуле конституции предлагается зафиксировать "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В статье 85 говорится, что к полномочиям Верховной рады относится "реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". В статьях 102 и 116 - что президент является гарантом этого курса, а правительство - обеспечивает его.

Ранее в Кремле заявляли, что будут принимать ответные меры в случае приближения НАТО к границам России.

Для внесения изменений в конституцию необходимо не менее 300 голосов.

Также предлагается исключить последний пункт конституции о размещении военных баз на условиях аренды, чтобы "запретить" российскому флоту находиться в Крыму на основании Харьковских соглашений 2010 года. При этом Россия денонсировала их еще 2 апреля 2014 года - сразу после возврата Крыма в состав страны.

Накануне.RU отмечало, что Киев создает прецедент, когда несогласие со внешней политикой власти или "европейской идентичностью народа" будет автоматически считаться антиконституционными действиями.

Как указывает в "Столкновении цивилизаций" Самюэль Хантингтон, столпами западной цивилизации исторически стали античное наследие, католицизм и протестантизм, европейские языки на основе латыни, индивидуализм, а "Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство и начинаются ислам и православие". Таким образом, конституция Украины предлагает законодательно зафиксировать предельно сомнительное утверждение о "европейской идентичности народа".

граница, европа, украина, евразия, конфессиональная карта, хантингтон(2014)|Фото:


Теги: Украина, ЕС, НАТО, конституция



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В конституции Украины пропишут "европейскую идентичность украинского народа"

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