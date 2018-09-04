Жители Екатеринбурга принесли мертвую белку на пикет против вырубки березовой рощи

Более 30 жителей Екатеринбурга вышли на пикет в центре города против вырубки деревьев в березовой роще в Академическом микрорайоне. Как сообщили Накануне.RU общественники, пикет прошел 31 августа на главной площади возле памятника Ленину, напротив администрации города.

Активисты принесли на акцию труп белки, погибшей после начала вырубки. Как утверждают жители, это уже не первый случай гибели обитателей леса, и в этом горожане винят застройщика рощи – "Атомстройкомплекс", который хочет построить на территории леса парк.

В руках у защитников леса были таблички с лозунгами "Требуем прекратить вырубку берёзовой рощи", "Атомстройкомплекс, долой из Академа" Также некоторые участники пикета принесли остатки спиленных в роще берёз с надписью "Средство против Атомстройкомплекса". В финале акции поленья разместили у здания администрации.

Напомним, что вырубка деревьев в березовой роще началась весной 2018 г. в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Жители микрорайона не хотят терять "любимый лес", на месте которого, по их мнению, будет строиться жилой комплекс.

Отметим, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Общественники уже неоднократно протестовали против вырубки деревьев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на месте березовой рощи "Атомстройкомплекс" (АСК) построит новый парк. Этим проектом застройщик планирует создать прецедент - перенести "досуговые элементы" и спортивные площадки из-под окон жильцов. Недовольные действиями АСК жители близлежащих домов изменят свое мнение, когда проект будет готов, уверен генеральный директор компании Валерий Ананьев.