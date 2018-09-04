04 Сентября 2018
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происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге ФСБ и Россельхознадзор изъяли крупную партию опасного мяса

В Екатеринбурге изъяли и уничтожили крупную партию опасного мяса. Ее обнаружили 3 сентября в ходе рейда, проводимого сотрудниками УФСБ России по Свердловской области совместно со специалистами регионального Россельхознадзора.

Как оказалось, владелец продукции хранил мясо с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ: нарушался температурный режим хранения, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а провести идентификацию мяса не представлялось возможным, так как на нем не было ветеринарных клейм.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, всего из оборота было изъято 121 кг баранины, говядины и мясных полуфабрикатов. Небезопасная продукция уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии, а ее владелец привлечен к административной ответственности.


Теги: мясо, партия, Екатеринбург



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В Екатеринбурге ФСБ и Россельхознадзор изъяли крупную партию опасного мяса

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