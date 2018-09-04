В Екатеринбурге объединят крупнейшие транспортные МУПы. Работники опасаются сокращений

Два крупнейших транспортных предприятия Екатеринбурга будут объединены в одно: сегодня администрация города объявила о слиянии Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления (ЕТТУ) и Муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП).

Появлению этой официальной информации предшествовало письмо в редакцию Накануне.RU, в котором сотрудники ЕТТУ выражают опасения, что из-за реорганизации начнут "оптимизировать" штат вплоть до сокращений сотрудников. Вчера в пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU пояснили, что документ, действительно, есть, но он не подлежит обязательной публикации, поскольку затрагивает интересы хозяйствующих субъектов. Ответ руководителя пресс-службы мэрии Анатолия Карманова был крайне лаконичен: "Это [слияние] не коснется работников".

А уже сегодня на официальном портале Екатеринбург.рф председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации областной столицы Игорь Федотов заявил, что слияние предприятий повысит эффективность работы городского общественного транспорта и оптимизирует процесс управления транспортными пассажирскими перевозками.

"И ЕТТУ, и МОАП, которые являются крупнейшими операторами работы наземного транспорта столицы Урала, предоставляют горожанам одну и ту же услугу по перевозке пассажиров в границах Екатеринбурга, - комментирует Федотов. - У обеих этих структур одинаковые цели и задачи, связанные с максимально качественным транспортным обслуживанием граждан".

Объединение ЕТТУ и МОАП в единое предприятие, по мнению руководителей Екатеринбурга, позволит более грамотно и эффективно организовать в городе работу по обслуживанию населения силами муниципального наземного транспорта и управлению его подвижным составом.

Для сотрудников ЕТТУ и МОАП грядущее слияние в единую структуру отрицательно никак не скажется, утверждает председатель транспортного комитета, аргументируя свои слова тем, что работа на обоих предприятиях осуществляется по контракту, объем которого установлен и согласован с муниципалитетом и останется неизменным.

"Просто у объединенного предприятия появится больше возможностей для дальнейшего развития, получения инвестиций и улучшения условий труда. От этого слияния выиграют как сами транспортники, так и рядовые горожане", - сказал Федотов.

На сегодняшний день в ЕТТУ работает более 5 тыс. человек, в МОАП - более тысячи. Процесс слияния этих двух транспортных структур уральской столицы, по мнению специалистов, займет несколько месяцев и должен завершиться до конца 2018 года.