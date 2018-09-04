04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

экономика Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге объединят крупнейшие транспортные МУПы. Работники опасаются сокращений

Два крупнейших транспортных предприятия Екатеринбурга будут объединены в одно: сегодня администрация города объявила о слиянии Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления (ЕТТУ) и Муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП).
Читайте также:

Появлению этой официальной информации предшествовало письмо в редакцию Накануне.RU, в котором сотрудники ЕТТУ выражают опасения, что из-за реорганизации начнут "оптимизировать" штат вплоть до сокращений сотрудников. Вчера в пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU пояснили, что документ, действительно, есть, но он не подлежит обязательной публикации, поскольку затрагивает интересы хозяйствующих субъектов. Ответ руководителя пресс-службы мэрии Анатолия Карманова был крайне лаконичен: "Это [слияние] не коснется работников".

А уже сегодня на официальном портале Екатеринбург.рф председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации областной столицы Игорь Федотов заявил, что слияние предприятий повысит эффективность работы городского общественного транспорта и оптимизирует процесс управления транспортными пассажирскими перевозками.

"И ЕТТУ, и МОАП, которые являются крупнейшими операторами работы наземного транспорта столицы Урала, предоставляют горожанам одну и ту же услугу по перевозке пассажиров в границах Екатеринбурга, - комментирует Федотов. - У обеих этих структур одинаковые цели и задачи, связанные с максимально качественным транспортным обслуживанием граждан".

Объединение ЕТТУ и МОАП в единое предприятие, по мнению руководителей Екатеринбурга, позволит более грамотно и эффективно организовать в городе работу по обслуживанию населения силами муниципального наземного транспорта и управлению его подвижным составом.

Для сотрудников ЕТТУ и МОАП грядущее слияние в единую структуру отрицательно никак не скажется, утверждает председатель транспортного комитета, аргументируя свои слова тем, что работа на обоих предприятиях осуществляется по контракту, объем которого установлен и согласован с муниципалитетом и останется неизменным.

"Просто у объединенного предприятия появится больше возможностей для дальнейшего развития, получения инвестиций и улучшения условий труда. От этого слияния выиграют как сами транспортники, так и рядовые горожане", - сказал Федотов.

На сегодняшний день в ЕТТУ работает более 5 тыс. человек, в МОАП - более тысячи. Процесс слияния этих двух транспортных структур уральской столицы, по мнению специалистов, займет несколько месяцев и должен завершиться до конца 2018 года.


Теги: администрация Екатеринбурга, ЕТТУ, МОАП, объединение предприятий, Анатолий Карманов



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге объединят крупнейшие транспортные МУПы. Работники опасаются сокращений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 85

Мнения из сети


Наши спецпроекты