04 Сентября 2018
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происшествия Челябинская область

Возбуждено уголовное дело. В Миассе директор предприятия задолжал работникам более 5,6 млн рублей

В Миассе в отношение директора ЗАО "Аксиома №1" возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в период 2012-2013 годов подозреваемый не выплатил заработную плату 230 работникам на сумму более 5,6 млн рублей. При этом на счетах предприятия были необходимые денежные средства.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего, принимаются меры для полного погашения задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.


Теги: уголовное дело, зарплата, СК,



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Возбуждено уголовное дело. В Миассе директор предприятия задолжал работникам более 5,6 млн рублей

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