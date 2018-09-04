Возбуждено уголовное дело. В Миассе директор предприятия задолжал работникам более 5,6 млн рублей

В Миассе в отношение директора ЗАО "Аксиома №1" возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в период 2012-2013 годов подозреваемый не выплатил заработную плату 230 работникам на сумму более 5,6 млн рублей. При этом на счетах предприятия были необходимые денежные средства.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего, принимаются меры для полного погашения задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.