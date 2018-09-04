04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика ДНР и ЛНР

Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

Россия на заседании Контактной группы поднимет вопрос о международном расследовании убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.
Читайте также:

По мнению Грызлова, в открытом и объективном расследовании должны принять участие все стороны Минского процесса, передает "Интерфакс".

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.

В Кремле пообещали, что убийство главы ДНР " повлечет за собой неизбежные последствия". По словам пресс-секретаря президента, подобные действия не способствуют конструктивному решению проблем в Донбассе.

Ране сообщалось, что группа сотрудников ФСБ находится в ДНР, чтобы помочь в расследовании убийства главы республики.


Теги: александр захарченко, контактная группа, борис грызлов



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 00:30 Мск Расследованием убийства Захарченко в Донбассе занимается ФСБ
Ранее 03.09.2018 14:19 Мск Песков: Россия не собирается выходить из минского процесса после убийства Захарченко
Ранее 03.09.2018 00:36 Мск Песков: Убийство Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия
Ранее 02.09.2018 13:15 Мск Больше 120 тысяч человек пришли проститься с Захарченко

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 85

Мнения из сети


Наши спецпроекты