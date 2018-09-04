Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

Россия на заседании Контактной группы поднимет вопрос о международном расследовании убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

По мнению Грызлова, в открытом и объективном расследовании должны принять участие все стороны Минского процесса, передает "Интерфакс".

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.

В Кремле пообещали, что убийство главы ДНР " повлечет за собой неизбежные последствия". По словам пресс-секретаря президента, подобные действия не способствуют конструктивному решению проблем в Донбассе.

Ране сообщалось, что группа сотрудников ФСБ находится в ДНР, чтобы помочь в расследовании убийства главы республики.