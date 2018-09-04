"Ингосстрах" начал принимать заявления на компенсацию от пострадавших клиентов "Натали Турс"

Страховая компания "Ингосстрах" начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Клиентов для подачи заявлений на выплату возмещения жителям Москвы и Московской области просят обращаться в офисы страховщика.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

"В связи с публичным заявлением Страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс", ООО "Центр туризма "Согласие" о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств перед туристами / исключением туроператора из единого федерального реестра туроператоров по причине прекращения туроператорской деятельности, СПАО "Ингосстрах" приступил к приему заявлений от пострадавших клиентов туроператора", - говорится в сообщении.

Также "Ингосстрах" опубликовал список документов, необходимых для получения компенсации.

Отметим, туроператор "Натали Турс" получил около 12 тысяч претензий от туристов-клиентов.