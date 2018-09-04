04 Сентября 2018
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Правоохранители обеспечат безопасность избирателей в Екатеринбурге

Избирательная комиссия Екатеринбурга совместно с городским управлением МВД провела в понедельник, 3 сентября, тренировочные занятия по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Учебно-показательное занятие проводилось в здании культурно-досугового центра "Дружба" в Ленинском районе. В ходе тренировки были смоделированы различные чрезвычайные ситуации, в частности, получение сообщений о минировании помещений участковых избирательных комиссий и обнаружение подозрительных предметов.

"Общая задача правоохранительных органов и системы избирательных комиссий – не допустить внештатных ситуаций и гарантировать комфортные и безопасные условия для голосования", - добавили в администрации.


Теги: Екатеринбург, мвд, охрана, 9 сентября, выборы



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Правоохранители обеспечат безопасность избирателей в Екатеринбурге

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