04 Сентября 2018
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Черышев поборется с Роналду, Месси и Салахом за звание автора лучшего мяча года

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 номинирован на звание лучшего мяча года. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Также за Приз имени Ференца Пушкаша будут бороться Гарет Бэйл, Лазарос Христодулопулос, Джорджиан де Арраскаэта, Райли Макгри, Лионель Месси, Бенжамен Павар, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду и Мохамед Салах. Победитель будет назван на церемонии вручения наград ФИФА, которая пройдет 24 сентября в Лондоне. Проголосовать за лучший гол можно по ссылке.

Напомним, Денис Черышев стал одним из открытий ЧМ-2018. Недавно игрок перешел в испанскую "Валенсию" и уже успел отличиться за свой клуб.


Теги: Черышев, ФИФА, лучший гол



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Черышев поборется с Роналду, Месси и Салахом за звание автора лучшего мяча года

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