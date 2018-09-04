Причины разгерметизации трубопровода на Антипинском НПЗ выяснит комиссия

На Антипинском НПЗ прокомментировали аварию, которая произошла 3 сентября.

Представитель завода рассказал Накануне.RU, что на территории одной из производственных площадок в результате разгерметизации трубопровода произошло возгорание топливного газа. Прибытие пожарных заняло чуть больше 3 минут, они быстро потушили возгорание.

Пострадал один работник подрядчика. На месте ему оказали первую помощь, сейчас он – в больнице. Вместе с представителями государственных органов изучаются все обстоятельства происшествия. Предприятие работает в штатном режиме.