04 Сентября 2018
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Россия в пять раз сократила транзит по железной дороге через Украину

Транзитные перевозки между Россией и Украиной по железной дороге с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз. Об этом заявил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в эфире "Радио новое время".
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По его словам, из России завозится преимущественно уголь и строительные материалы. При этом потеря транзита для "Укрзализныци" - это потеря больших доходов, так как стоимость транзитных перевозок примерно в 4 раза дороже внутренних.

"Потеря транзита не только из России, но и из Средней Азией из-за ограничений со стороны России является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы "Укрзализныци". И те средства, которые недополучены по транзиту, необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо повышать тарифы на внутреннем рынке", - сказал Кравцов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 6 августа украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Позже он заявил, что подписал "исторический документ" об ограничении сообщения. 3 сентября стало известно, что этот документ засекречен: он содержит информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф "Для служебного пользования".


Теги: Украина, транзит, железная дорога



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Россия в пять раз сократила транзит по железной дороге через Украину

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