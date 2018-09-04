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Минтранс нашел проекты для инвестиций компаний из списка Белоусова

"Сверхприбыли" металлургических и химических компаний можно направлять на развитие железных дорог и портов, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, помощник президента Андрей Белоусов предложил для исполнения "майских указов" главы государства изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений. В составленный им список вошли 14 компаний.

Позже с бизнесом была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в перспективные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за полтора месяца выберет специально созданная рабочая группа.

Глава Минтранса отметил, что некоторые компании из списка Белоусова работают в морских портах, перегружают те или иные грузы. Дитрих заявил, что видит возможность "синергии", когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, передает "Интерфакс".

По его словам, для того чтобы сделать такие проекты привлекательными для компаний, можно использовать механизм концессии, когда в обмен на вложения в развитие государственной инфраструктуры инвестор получает возможность эксплуатировать тот или иной объект, собирая доход в свою пользу.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что не видит причин для реализации "плана Белоусова". Идею об изъятии допдоходов у компаний назвали "нецелесообразной" в Минпромторге. При этом признали тот факт, что дополнительная сверхприбыль действительно имеет место.


Теги: евгений дитрих, андрей белоусов, сверхдоходы



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Минтранс нашел проекты для инвестиций компаний из списка Белоусова

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