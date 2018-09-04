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спорт Пермский край

Губерниев и Злобин снова примут участие в Пермском международном марафоне

8 и 9 сентября этого года в Перми будет проходить Пермский международный марафон. В качестве комментаторов на спортивное мероприятие вновь приглашены российский ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Вадим Злобин.
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Это уже не первое участие спортивных звезд в Пермском международном марафоне. Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Губерниев и Злобин также приняли приглашение прокомментировать крупное спортивное событие в регионе.

Мероприятие начнется в 10.00 в стартово-финишном городке на площади у Театра-Театра. В это время заработают выставочные и развлекательные площадки ЭКСПО и экраны с трансляцией. Участники, зрители смогут приобрести спортивные товары и питание, напечатать на футболке своё имя. Также в городке будут организованы зоны тейпирования и диагностики стопы. Дети-участники марафона получат бесплатное мороженое. С 16.00 до 19.00 для всех зарегистрированных спортсменов и любителей здорового образа жизни пройдет традиционная Pasta party.

9 сентября на площадке ЭКСПО будет работать зона велотренажеров. В 09.00 стартует забег на длинные дистанции – 10 км, 21,1 км и 42,195 км. В 09.15 на дистанции 200 метров свои силы попробуют участники на колясках. С 10.15 начнутся церемонии награждения.

Программа марафона предполагает множество различных мероприятий. Болельщики смогут поддержать своих близких, друзей и коллег по всему маршруту – от площади у Театра-Театра со стороны ул. Ленина, Комсомольскому проспекту и ул. Сибирской.

Светлана Борей


Теги: Губерниев, Злобин,



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Губерниев и Злобин снова примут участие в Пермском международном марафоне

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