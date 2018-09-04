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В Березовском суде решат, куда изолировать девочку, которая снимала убийство инвалида на камеру

3 сентября в Березовский городской суд поступило ходатайство о помещении в центр временной изоляции 13-летней девочки, которая проходит по делу об убийстве 20-летнего инвалида. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, материал будет рассматривать судья Сергей Соловьев.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме 12 сентября в 14.00. Ходатайство поступило в суд от комиссии по делам несовершеннолетних.

Речь идет о девушке, которая находилась в компании четверых школьников, избивавших молодого парня, она снимала убийство на телефон. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ее не могут арестовать, так как школьница не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Однако есть возможность на основании судебного решения временно ограничить ее свободу, поместив в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет - им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

Жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Кроме того, петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек.


Теги: убийство, суд, подростки, Березовский, школьники



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В Березовском суде решат, куда изолировать девочку, которая снимала убийство инвалида на камеру

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