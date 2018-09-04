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политика Свердловская область

Глава избиркома Екатеринбурга рассказал губернатору о подготовке к выборам депутатов гордумы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с председателем избирательной комиссии Екатеринбурга Ильей Захаровым готовность к выборам депутатов городской думы, которые пройдут 9 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
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По словам Ильи Захарова, всего в Екатеринбурге сформировано 573 избирательных участка, в том числе 21 временный – в больницах и СИЗО. С 29 августа по 8 сентября все избирательные участки уральской столицы принимают желающих проголосовать досрочно. Глава избиркома отметил, что задача – не допустить подкупы и привоз избирателей. По его словам, подготовка к выборам вышла на финишную прямую. В настоящий момент комиссии, исполняя судебные решения, вычеркивают из бюллетеней отдельные партии и кандидатов.

На 485 избирательных участках монтируется видеонаблюдение, на 80% участков установят КОИБы, а на остальных будут использовать QR-коды при изготовлении итоговых протоколов. Предприняты все меры, чтобы выборы были открытыми и прозрачными, заявил Илья Захаров.

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут 9 сентября. Горожане смогут проголосовать по двум избирательным бюллетеням: в первый включены наименования и эмблемы политических партий, участвующих в кампании, их номера в бюллетене были определены по результатам жеребьевки. Второй бюллетень предназначен для голосования за кандидатов по одномандатным округам. Голосующие получат возможность поддержать как одну из партий, так и конкретного кандидата.


Теги: Куйвашев, Захаров, выборы, Екатеринбург



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Глава избиркома Екатеринбурга рассказал губернатору о подготовке к выборам депутатов гордумы

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