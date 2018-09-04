На Южном Урале женщина ранила ножом полицейского

Жительницу поселка Первомайский в Челябинской области подозревают в применении насилия в отношении полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ночью 29 августа женщина вместе с двумя знакомыми была задержана по подозрению в совершении кражи. По версии следствия, в ходе задержания она нанесла касательное ножевое ранение сотруднику полиции.

В настоящий момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.