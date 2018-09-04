04 Сентября 2018
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В Тюменскую областную думу внесен закон о запрете продаже электронных сигарет детям

В Тюменскую областную думу внесен законопроект о запрете продажи детям электронных сигарет, передает корреспондент Накануне.RU.
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Инициативу на рассмотрение внес депутат от "Единой России" Владимир Ульянов. Завтра она будет рассмотрена на заседании комитета по социальной политике.

В пояснительной записке к проекту говорится что производители систем доставки никотина ведут активную работу по вовлечению большого количества несовершеннолетних в "курение": в соцсетях активно продвигается миф о безопасности для здоровья курения электронных сигарет, электронные сигареты активно рекламируются, производители сообщают о различных вкусовых добавках и распространяют мнение, что курить электронные сигареты "модно".

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, потребление никотина и никотинсодержащих жидкостей вызывает устойчивую химическую зависимость, проблемы с сердечно-сосудистой системой, обезвоживание, проблемы с нервной системой, негативное изменение обмена веществ и другие проблемы со здоровьем. Американская ассоциация содействия развитию науки доказала, что электронные табачные изделия изменяют состав клеток легочного эпителия, воздействуют на генетический аппарат, ухудшают иммунную систему организма.

На федеральном уровне закон пока никак не регулирует вопрос оборота электронных сигарет. Однако областная дума вправе ввести ограничение на территории своего субъекта. Отметим, что подобный закон был принят в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Новгородской областях, Чукотском автономном округе.

Добавим, что в апреле аналогичный закон был принят в Ямало-Ненецком автономном округе.


Теги: электронные сигареты, запрет, продажа, несовершеннолетние, депутаты Тюменской областной думы



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В Тюменскую областную думу внесен закон о запрете продаже электронных сигарет детям

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