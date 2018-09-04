04 Сентября 2018
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политика Свердловская область

Облизбирком предупреждает: применение "черных" технологий на выборах – уголовное преступление

Избирательная комиссия Свердловской области сегодня официально обратилась к избирателям, политическим партиям и кандидатам, участвующим в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, назначенных на 9 сентября 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Избирателей просят помнить о значимости своего волеизъявления, не поддаваться провокациям и давлению со стороны кого бы то ни было и отдать свой голос на выборах самым достойным кандидатам.

А политические партии Облизбирком призывает обеспечить на финише кампании свободную и честную политическую конкуренцию, исключающую применение "черных" технологий и манипулирование избирателями.

Особое внимание в обращении уделено досрочному голосованию.

"К сожалению, информация, поступающая из участковых избирательных комиссий, свидетельствует о том, что не все избиратели приходят на досрочное голосование по своей воле и по уважительным причинам, - говорится в документе. - Некоторые так называемые политические технологи, а также руководители ряда организаций воспринимают досрочное голосование как способ получения определенного результата на выборах, а избирателей, в том числе административно подчиненных, как средство для достижения этой цели".

Отмечается, что зачастую избирателей требуют проголосовать досрочно, а после голосования отчитаться "куратору". В некоторых организациях, в том числе муниципальных, день голосования 9 сентября произвольно объявляется рабочим днем.

Избирательная комиссия Свердловской области считает такую практику незаконной и напоминает, что согласно федеральному закону никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. А Уголовный кодекс РФ называет такое воздействие преступлением.

Облизбирком предупреждает: не стоит забывать, что отдельный подсчет голосов досрочно проголосовавших избирателей позволит назвать имена кандидатов в депутаты, избирательные объединения, чьи штабы применяли такие "технологии".


Теги: Избирательная комиссия Свердловской области, обращение, выборы, дума Екатеринбурга, досрочное голосование



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Облизбирком предупреждает: применение "черных" технологий на выборах – уголовное преступление

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