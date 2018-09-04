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Российские следователи допросили водителя убитых в ЦАР журналистов

Следователи, командированные в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) в связи с убийством российских журналистов, допросили водителя убитых.
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Отмечалось, что Следственный комитет России собирался направить в ЦАР опытных специалистов для расследования.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, с участием сотрудников СКР был дополнительно осмотрен автомобиль, на котором передвигались журналисты.

Также были осмотрены вещественные доказательства.

С правоохранительными органами ЦАР достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень, отметили в СКР.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Водитель проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он единственный, кто выжил при нападении.


Теги: следственный комитет, центральноафриканская республика, журналисты



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Российские следователи допросили водителя убитых в ЦАР журналистов

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