04 Сентября 2018
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общество Свердловская область

В свердловской женской колонии устроили танцевальный флешмоб против терроризма

На Среднем Урале в женской колонии ИК-16 в городе Краснотурьинск прошёл танцевальный флешмоб, посвящённый дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

"Несколько танцевальных коллективов представили свои профессиональные номера, а остальные женщины синхронно повторяли движения. В завершении осуждённые построили в середине буквы "ИК-16", тем самым показав чёткую позицию против терроризма и экстремизма на планете и продемонстрировав единство против негативных явлений. Во флешмобе приняли участие 420 осужденных", - добавили в ведомстве.

(2018)|Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Кроме флешмоба, в ИК прошли и другие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченному к трагедии в Беслане. Началось мероприятие в клубе с минуты молчания в память о жертвах Бесланской трагедии. Осужденные подготовили информацию о хронике событий в Беслане, рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей, подчеркнули какое горе и страдание перенесли дети и их родители.

Далее были подведены итоги конкурса стенгазет на антитеррористические темы "Не опоздай спасти мир!".


Отметим, что танцами ранее прославилась филиппинская тюрьма строго режима на острове Себу. Заключенные специально раз в месяц по четыре часа посвящают танцам. Такие представления всегда собирают большое количество зрителей.

Самым известным флешмобом в филиппинской тюрьме стала акция в память о Майкле Джексоне в 2010 году.

Добавим, что ранее в ИК-16 уже проходил танцевальный флешмоб. В прошлый раз он был посвящен борьбе с наркотиками.


Теги: тюрьма, исправительная колония, флешмоб, свердловская область



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В свердловской женской колонии устроили танцевальный флешмоб против терроризма

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2017 10:56 Мск Как на острове Себу! В свердловской колонии прошел флешмоб против наркотиков

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