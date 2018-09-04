В свердловской женской колонии устроили танцевальный флешмоб против терроризма

На Среднем Урале в женской колонии ИК-16 в городе Краснотурьинск прошёл танцевальный флешмоб, посвящённый дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

"Несколько танцевальных коллективов представили свои профессиональные номера, а остальные женщины синхронно повторяли движения. В завершении осуждённые построили в середине буквы "ИК-16", тем самым показав чёткую позицию против терроризма и экстремизма на планете и продемонстрировав единство против негативных явлений. Во флешмобе приняли участие 420 осужденных", - добавили в ведомстве.

Кроме флешмоба, в ИК прошли и другие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченному к трагедии в Беслане. Началось мероприятие в клубе с минуты молчания в память о жертвах Бесланской трагедии. Осужденные подготовили информацию о хронике событий в Беслане, рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей, подчеркнули какое горе и страдание перенесли дети и их родители.

Далее были подведены итоги конкурса стенгазет на антитеррористические темы "Не опоздай спасти мир!".