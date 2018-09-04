Месси впервые за 12 лет не вошел в шорт-лист претендентов на звание игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила имена финалистов в борьбе за приз лучшему игроку 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В число претендентов на награду в итоге вошли португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, хорватский полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич и египетский хавбек английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Отметим, что места в тройке номинантов не нашлось нападающему "Барселоны" Лионелю Месси. Для аргентинца непопадание в итоговый список премии или ее аналога стало первым за последние 12 лет.

Игрок года будет назван в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018.