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Месси впервые за 12 лет не вошел в шорт-лист претендентов на звание игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила имена финалистов в борьбе за приз лучшему игроку 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В число претендентов на награду в итоге вошли португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, хорватский полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич и египетский хавбек английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Отметим, что места в тройке номинантов не нашлось нападающему "Барселоны" Лионелю Месси. Для аргентинца непопадание в итоговый список премии или ее аналога стало первым за последние 12 лет.

Игрок года будет назван в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018.


Теги: Месси, Модрич, Роналду, Салах, ФИФА, игрок года



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Месси впервые за 12 лет не вошел в шорт-лист претендентов на звание игрока года

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