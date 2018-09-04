04 Сентября 2018
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происшествия Тюменская область

Пострадавший от прорыва газопровода рабочий Антипинского НПЗ - в реанимации

Пострадавший рабочий Антипинского НПЗ – в реанимации, передает корреспондент Накануне.RU.
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Отметим, трагедия на заводе произошла 3 сентября. По некоторым данным, речь идет о прорыве газопровода.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина рассказала Накануне.RU, что в ожоговое отделение ОКБ №1 доставлен один пострадавший. По предварительным данным "скорой помощи", площадь ожогов оценивается в 20-30%. Сейчас он в реанимации в стабильном состоянии, под наблюдением врачей.


Теги: Антипинский НПЗ, рабочий, прорыв газопровода



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Пострадавший от прорыва газопровода рабочий Антипинского НПЗ - в реанимации

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