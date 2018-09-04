В суде Петербурга зарегистрирован иск от местного жителя с требованием уничтожить все копии фильма "Матильда"

Житель Санкт-Петербурга заявил в суд с требованием уничтожить все копии фильма "Матильда", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Иск зарегистрирован в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга неким Русланом Алиевым. Он просит обязать ООО "Творческо-производственное объединение РОК" запретить дальнейшее распространение фильма режиссера Алексея Учителя - то есть "пресечь дальнейшее распространение путем уничтожения копий этого произведения".

Также местный житель потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, кинолента посвящена любовной истории между молодым Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской, произошедшей еще до свадьбы царя. С резкой критикой фильма выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. В России даже был организован сбор подписей против выхода киноленты в прокат. Кроме того, народный протест принял противоправные формы. Противостояние выходу "Матильды" привело к возбуждению нескольких уголовных дел из-за поджога машины адвоката режиссера и давления на кинотеатры.