Ученые создали программу, предсказывающую размер зарплаты человека

Американские психологи из Университета Темпл обучили нейросеть предсказывать размер зарплаты, загрузив информацию о факторах, влияющих на этот параметр.

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В ходе эксперимента учитывались сведения 2,5 тысячи человек. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Систему "обучили" предсказывать зарплату при учете различных факторов.

Так, в самые значимые вошли профессия, образование, место жительства, а также способность отказаться от моментальной выгоды в пользу дальнейшей перспективы. Оказалось, что те, кто выбирал 1000 долларов через какое-то время вместо 500 долларов сразу, в итоге зарабатывали больше.

Примечательно, что этот фактор оказался значимее роста, пола и этнической принадлежности участников исследования.

Ранее эксперты рекрутинговой компании HeadHunter, изучив зарплатные ожидания соискателей, выяснили, что свердловчанки, находящиеся в поиске трудоустройства, готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины на аналогичной должности.

Отмечается, что мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной профобласти женщины обычно претендуют на более низкий заработок, чем мужчины.