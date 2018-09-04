04 Сентября 2018
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Президент FIFA поблагодарил Екатеринбург за "лучший ЧМ"

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино направил в адрес главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба письмо с благодарностью за "замечательный чемпионат мира, лучший чемпионат ФИФА когда-либо проходивший", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Я бы хотел выразить вам самую искреннюю благодарность за поддержку и проведение четырех матчей XXI чемпионата мира по футболу, которые состоялись на красивой "Екатеринбург Арене". Также поблагодарить и вашу команду, местный оргкомитет, многочисленных волонтеров и тех, кто усердно трудился для достижения такого успеха в проведении чемпионата мира-2018. Значимость совместной работы была продемонстрирована на всех уровнях, и мы показали всему миру, что Россия стала прекрасным местом проведения чемпионата мира 2018 года", – отметил Джанни Инфантино.

В письме президент ФИФА также поблагодарил за "радушный прием и то тепло и гостеприимство, что оказали жители Екатеринбурга, в особенности футбольное сообщество, делегации ФИФА, командам и болельщикам".

По мнению Джанни Инфантино, "чемпионат оставит за собой достойное наследие и будет способствовать большему межкультурному взаимопониманию по всему миру".


Теги: президент ФИФА, ЧМ-2018, футбол, Александр Якоб, Джанни Инфантино



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Президент FIFA поблагодарил Екатеринбург за "лучший ЧМ"

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