04 Сентября 2018
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политика Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области многодетным не будут отказывать в земельном участке в случае смерти родителей

Правительство Тюменской области внесло на рассмотрение в областную думу законопроект, предусматривающий изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков для многодетных семей, передает корреспондент Накануне.RU.

В тексте законопроекта говорится, что семья сохраняет право на бесплатное предоставление ей земельного участка в случае смерти родителей и не подлежит снятию с учета. Также нельзя будет снять с учета и отказать в предоставлении земельного участка семье в случае смерти одного или более детей.

Принятые изменения предлагается распространить, в том числе, и на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу закона о бесплатном предоставлении земельных участков - 8 октября 2011 г.

Инициатива будет рассмотрена завтра, на заседании аграрного комитета. Отметим, что законопроект поддерживает прокуратура Тюменской области.


Теги: земельные участки, многодетная семья



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В Тюменской области многодетным не будут отказывать в земельном участке в случае смерти родителей

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