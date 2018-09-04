Пермякам покажут легендарные балеты Григоровича и Васильева

В конце сентября пермской публике покажут три культовых балета известных российских хореографов Юрия Григоровича и Владимира Васильева, которых нет в репертуаре Пермского театра оперы и балета. Спектакли пройдут в рамках гастрольного тура уфимской балетной труппы.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе пермского театра, гастроли Башкирского государственного театра оперы и балета стали возможны благодаря межрегиональной программе "Большие гастроли", реализуемой при поддержке Министерства культуры РФ. 27 сентября пермяки смогут увидеть балет "Спартак" Арама Хачятуряна - шестую постановку Юрия Григоровича на уфимской сцене.

"Премьера спектакля состоялась в мае 2013 г. Как отмечали тогда театральные критики, “Спартак” стал для театра несомненным творческим прорывом: не всякому коллективу под силу такой технически сложный и масштабный спектакль. “Спартак” в трактовке Юрия Григоровича отличается большим психологизмом и трагической напряженностью. По словам самого маэстро, нужно играть на разрыв аорты, сюжету без этого не обойтись. И хотя о спектакле говорят, что это - образец настоящего мужского танца, женские партии в нем также требуют высокого профессионализма", - рассказали в пермском театре.

Продолжит гастроли "Анюта" Валерия Гаврилина. По убеждению хореографа-постановщика Владимира Васильева, эта постановка отличается от всех остальных, осуществленных в десяти других театрах.

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета Накануне.RU, также сообщили, что поставленный на пермской сцене в 90-х годах прошлого столетия и полюбившийся зрителю спектакль "Анюта" незаметно исчез из репертуара и теперь его нет в афише театра уже долгие годы.

Гастроли Башкирского театра завершатся 29 сентября балетом "Легенда о любви" Арифа Меликова. Это еще одна постановка Григоровича на уфимской сцене. Авторами либретто по мотивам восточных легенд выступили турецкий поэт, писатель, драматург и общественный деятель, автор пьесы "Легенда о любви" Назым Хикмет и Юрий Григорович.

"С помощью богатой палитры музыкальных красок и приёмов Ариф Меликов блистательно передаёт как внешние события, так и переживания персонажей. Завораживают декорации и костюмы, разработанные Симоном Вирсаладзе, зрелищные и по-восточному загадочные", - говорится в театральной афише.

Основу труппы Башкирского театра оперы и балета, созданной в 1938-м, составили выпускники национальных отделений Ленинградского хореографического училища (ныне — Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой) и Московской консерватории. С историей театра связано имя выдающегося танцовщика XX века Рудольфа Нуреева. Четыре года он занимался в балетной студии при театре, в 1953-м был принят в балетную труппу. Именно на этой сцене он сделал первые шаги к мировой балетной карьере. В память о танцовщике с 1993 года в Уфе проводится Международный фестиваль балетного искусства им. Рудольфа Нуреева. В 2018 г. Башкирский государственный театр оперы и балета отмечает 80-летие.

Светлана Борей