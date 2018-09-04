На Южном Урале сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы задержать пьяного водителя

В Кыштыме госавтоинспекторам пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 2 сентября на автодороге "Миасс – Карабаш – Кыштым". Экипаж ДПС преследовал правонарушителя, водитель не реагировал на требование об остановке и пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровья граждан.

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. После нескольких выстрелов машина была остановлена.

Водитель задержан. Сейчас в отношении него проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.