04 Сентября 2018
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происшествия Тюменская область

Наказаны компании, рабочие которых подрались на тобольской площадке "Сибура"

Гострудинспекция Тюменской области закончила проверять компании, рабочие которых устроили потасовку на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске.
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В рамках проверки компаний "Источ-Констракшн", "Элай-Строй" и "Ден-Строй" нашли многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, в договорах неверно установлены сроки выплаты заработной платы, нет обязательных условий оплаты труда.

Рабочим платили раз в месяц, они не дорабатывали до нормы часов, соответственно, получали деньги пропорционально отработанному времени. Выявлены нарушения в расследовании несчастных случаев в "Ренстройдетали", "Ренейссанс Хэви Индастрис", "Источ-Констракшн". Все компании привлечены к административной ответственности, решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной гострудинспекции.

Напомним, в середине июля на стройке "ЗапСибНефтехима" произошла драка между рабочими подрядчика. По словам очевидцев, причиной столкновения якобы стала невыплата зарплаты.


Теги: ЗапСибНефтехим, Сибур, драка, стройка, гострудинспекция, проверка



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Наказаны компании, рабочие которых подрались на тобольской площадке "Сибура"

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