Наказаны компании, рабочие которых подрались на тобольской площадке "Сибура"

Гострудинспекция Тюменской области закончила проверять компании, рабочие которых устроили потасовку на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске.

В рамках проверки компаний "Источ-Констракшн", "Элай-Строй" и "Ден-Строй" нашли многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, в договорах неверно установлены сроки выплаты заработной платы, нет обязательных условий оплаты труда.

Рабочим платили раз в месяц, они не дорабатывали до нормы часов, соответственно, получали деньги пропорционально отработанному времени. Выявлены нарушения в расследовании несчастных случаев в "Ренстройдетали", "Ренейссанс Хэви Индастрис", "Источ-Констракшн". Все компании привлечены к административной ответственности, решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной гострудинспекции.

Напомним, в середине июля на стройке "ЗапСибНефтехима" произошла драка между рабочими подрядчика. По словам очевидцев, причиной столкновения якобы стала невыплата зарплаты.