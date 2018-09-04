Глава ВТБ извинился перед Борисом Джонсоном за "урода"

Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что назвал его уродом.

Это произошло 3 сентября в МГИМО в ходе традиционной встречи студентов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На ней присутствовал и глава ВТБ, который является членом попечительского совета вуза, пишет "Коммерсант". "Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон или прочие <…> А смотришь на нашего министра, душа радуется, правильно?" - заявил он.

После этого пресс-служба банка в своем заявлении объяснила эмоциональное высказывание Костина "глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами". В сообщении говорится, что Костин приносит Борису Джонсону "искренние извинения".

Напомним, в мае Костин назвал несправедливым решение властей США внести его в санкционный список, где он значится как чиновник правительства России.

Он добавил, что не имеет отношения к подрыву американской демократии, хакерским атакам или действиям властей в Сирии, что указывалось в качестве причин для ввода санкций.