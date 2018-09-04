Депутаты ЗакСО проведут внеочередное заседание по пенсионной "реформе" в сентябре

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проведут внеочередное заседание на тему пенсионной "реформы. Депутаты планируют обсудить сохранение льгот для жителей региона, которые достигли 55 и 60 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

Точной даты заседания нет. Планируется, что депутаты встретятся во второй половине сентября. Напомним, что "официальная" дата начала работы ЗакСО - 4 октября.

Напомним, глава государства Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. Главной причиной реформирования пенсионной системы он назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.

Эксперты утверждают, что такое "смягчение" закладывалось изначально, а своим обращением Путин лишь подтвердил решение власти в сложных условиях ущемить права простых граждан, не трогая наиболее состоятельные слои.